Mopaş Marketçilik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı ve kişi başına 94 lot verdi. Halka arza katılan 200 binden fazla yatırımcı, firmanın Borsa İstanbul'daki ilk işlem tarihini merak ediyor. İşte, Mopaş Marketçilik ilk borsa işlem tarihi ve diğer detayları...
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Mopaş Marketçilik, 23 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. 200 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 57 milyon 330 bin lot dağıtıldı. Peki, Mopaş Marketçilik ne zaman borsada işlem görecek? İşte, detaylar...
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?
Firma 29 Ocak itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.
Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.
Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLADI?
Firma 21-22-23 Ocak 2025 tarihinde talep topladı.
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