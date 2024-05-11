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        Haberler Ekonomi Para Krediler Moody's İsrail'in kredi notu görünümünü "negatif"te bıraktı - Para Haberleri

        Moody's İsrail'in kredi notu görünümünü "negatif"te bıraktı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A2" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif" olarak bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 01:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 01:04
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        Moody's İsrail'in not görünümünü "negatif"te bıraktı
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        Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "A2" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün "negatif" olmaya devam ettiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu kararın, İsrail'in artan jeopolitik risklere maruz kalma durumundan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, risklerin hala aşağı yönlü olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail ile Hizbullah veya İran arasında doğrudan bir askeri çatışma yönünde göz ardı edilemeyecek bir risk olduğuna işaret edilerek, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşmasının İsrail'in kredi profilini daha fazla ve potansiyel olarak hızlı bir şekilde zayıflatabileceği aktarıldı.

        Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İsrail ile diğer taraflar arasında artan jeopolitik gerilimlerin sonuçlarının da zamanla ortaya çıkacağı ifade edildi.

        Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"e çevirmişti.

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