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Mondelez International Türkiye, Oreo bisküvilerinde salmonella şüphesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada tedarikçiden Salmonella kontaminasyonu hakkında gelen uyarının ardından, önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelēz’in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirildiği ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. Türkiye’ye gelen ürünlerin hiçbirinin bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmediği aktarıldı.

Mondelez International Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

''Mondelēz International olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir.

Bugün, Oreo markamız ile ilgili çeşitli basın kuruluşlarında sirküle edilen haber, Haziran 2022 tarihinde Avrupa'da yayınlanmış ve şirketimiz konuyla ilgili aksiyonları ivedilikle almıştır.

Haziran ayında tedarikçimizden Salmonella kontaminasyonu hakkında gelen bir uyarının ardından, önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelēz’in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye’ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir.

Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelēz ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz.''