Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle peş peşe iptallerin yaşandığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) kaderi bugün belli olacak. İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan MWC 2020 için etkinliği organize eden GSM Birliği (GSMA) bu akşam son kararını verecek.

Dünya genelinde 750’den fazla operatör ve 400’den fazla teknoloji şirketini temsil eden GSMA 26 üyeden oluşan yönetim kurulu kurulu ile bugün yapacağı toplantıyla yaklaşık 6 bini Çin'den olmak üzere 100 binden fazla kişiyi ağırlaması beklenen MWC 2020’nin iptal edilip edilmeyeceği tartışmalarına da son noktayı koyacak.

Aynı zamanda GSMA’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bugün Turkcell ile Huawei’nin iş birliğinin duyurulduğu toplantıda konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Erkan, şunları söyledi:

“GSMA’nın yönetim kurulu üyesi olarak şunu çok net söyleyebilirim; bu konuyu her gün GSMA yönetim kurulu ile görüşüyoruz. Bu konu ciddi bir konu. Herhangi bir çalışanınım, herhangi bir Türk vatandaşının, bu etkinlik nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Riskin sıfıra yaklaştığı noktaya kadar her türlü opsiyonu değerlendireceğiz. Bugün yine görüşeceğiz. Ama çok kısa bir zamanda bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Ama merak edilmesin yönetim kurulu bu konuda çok hassas.”

GOOGLE’SIZ HUAWEI’YE TURKCELL DESTEĞİ

Öte yandan Huawei ile Turkcell, mobil ekosistem alanında, Huawei Mobil Servisleri (HMS) özelinde stratejik işbirliğine gitti. İşbirliğine yönelik anlaşmanın imzalandığı toplantıya, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yanısıra Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ve Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang da katıldı.

İşbirliğinin merkezinde, Huawei’nin dünyada ABD yaptırımları, Türkiye’de ise Google - Rekabet kurumu anlaşmazlığı nedeniyle Google Mobil Servisleri (GMS) yerine odaklandığı HMS yer alıyor.

HMS’nin tanıtıldığı ve Turkcell’in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı toplantıda Turkcell, Türkiye’de 2021 yılı sonuna kadar 1 milyon adet HMS destekli Huawei telefon satışı gerçekleştirmeyi hedeflediğini duyurdu. Toplantıda verilen bilgiye göre şu ana kadar Türkiye’de oluşturulan 4.6 Huawei kimliği (Huawei ID) sahibinin, 2.2 milyonu aylık aktif kullanıcı olarak kayıtlara geçti.

NİSAN AYINDA SATIŞA SUNULACAK

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang açılış konuşmasında, “Markamızın Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişi var. 2019'da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerimizi düşürmedik” dedi. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ise şunları söyledi:

“Huawei bugün, 194 bin çalışanı ile 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olma özelliğine sahip. Huawei, 2019 yılında küresel olarak bazı zorluklarla karşılaştı. Huawei, bu şartlar altında yoluna devam etmeyi seçti ve bu amaçla daha yenilikçi ve güçlü bir ekosistemi hayata geçirmek üzere çalışmaya başladı. Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlıyoruz. Turkcell uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri’ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü.”

Taraflar arasında yapılan işbirliği anlaşmasının imzalandığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Huawei ile yaptığımız bu proje ile cep telefonu pazarında müşterilerimize daha fazla alternatif sunma imkanı sağlayacağız. Bu iş birliği sayesinde önümüzdeki dönemde Huawei Mobile Services (HMS) yüklü 1 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. İş birliği çerçevesinde mağaza ve online kanallarımızdan Nisan ayı başında satışa sunacağımız Huawei cep telefonlarında Turkcell’in 30’a yakın uygulamasının yer alması için HMS entegrasyonuna da başlamış durumdayız” diye konuştu.