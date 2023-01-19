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MNG Kargo’nun resmi internet sitesi üzerinden gönderi numaranızla kargonuzun takibini yapabilir, güncel yurtiçi ve yurtdışı kargo fiyat listesine ulaşabilirsiniz.

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MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023

MNG Kargo şubeleri hafta içi hizmete 08.30’da başlayıp 18.00’de son vermektedir. Hafta sonları ise sadece cumartesi günü hizmet veren MNG Kargo şirketinin çalışma saatleri 08.30 ile 14.00 arasındadır.

MNG Kargo Kaçta Açılıyor?

MNG Kargo gerek hafta içi gerekse cumartesi günleri tüm şubelerde saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır.

MNG Kargo Kaçta Kapanıyor?

MNG KARGO Şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken cumartesi günü mesai bitimi 14.00’de gerçekleşir.

MNG Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri 08.30 ile 18.00 arasındadır.

MNG Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Özellikle hafta içleri vakit bulamayıp hafta sonları kargo gönderimi sağlamak isteyen müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de hafta sonu MNG Kargo’nun hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. Hafta sonları yalnızca cumartesi günleri MNG Kargo hizmet vermektedir.

MNG Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet veren MNG Kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır. MNG Kargo şubeleri cumartesileri saat 14.00’a kadar açıktır.

MNG Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

MNG Kargo firmaları cumartesi günleri sabah saat 09.30’dan öğle 14.00’a kadar dağıtım yapmaktadır.

MNG Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

MNG Kargo şirketinin şube yönünden farklılık göstermeyen belirlenmiş çalışma saatleri mevcuttur. Bu çalışma saatleri yalnızca cumartesi ve hafta içi yönünden farklılık gösterebilir. Cumartesi MNG Kargo çalışma saatleri saat 08.30 ile 14.00 arasındadır. Hafta içine kıyasla cumartesi günü şubeler 4 saat kadar erken kapanmaktadır.

MNG Kargo Öğle Arası Saati

Kesintisiz hizmet anlayışını benimseyen MNG Kargo öğle saatlerinde de müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Dolasıyla gönderi teslimi için öğle molasını beklemenize gerek yoktur.

MNG Kargo Mesai Saatleri

MNG Kargo mesai saatleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arasındadır. Cumartesi günleri ise kargo şirketi 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tatildir.

MNG Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Gün içerisinde bir ürün gönderdiğimizde aynı gün ürününün alıcıya teslim edilmesini umarız. MNG Kargoya şube teslimi saat 18.00’e kadar yapılabilmektedir. Kargolarınızın aynı gün teslimatı için ürünlerinizi MNG Kargo şubelerine saat 11.30’a kadar teslim etmeniz gerekiyor. Özel teslimat kapsamında akşam 22.00’a kadar dağıtım yapılır. Resmi tatillerde ve cumartesi günlerinde akşam dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak her şube bu akşam dağıtım hizmetini vermemektedir. Bu sebeple MNG Kargo müşteri hizmetlerini arayıp dağıtım saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk