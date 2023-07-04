Ekran bağımlılığı tetikledi! Küçük yaşlara kadar indi

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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, miyopinin 6 ila 13 yaşları arasında gelişmeye başladığını ancak artan ekran bağımlılığı ile küçük yaşlarda da görüldüğünü bildirdi.

Ebeveynlerinde miyop öyküsü olan çocukların miyop olma olasılığının daha yüksek olduğunu aktaran Karaman, belirtileri "Nesneleri yüzlerine yakın tutma, ekrana çok yakın oturma, uzakta bulunan nesnelere ilgi göstermeme, daha iyi görebilmek için gözlerini kırpma veya tek gözünü kapama, sık sık göz ovma, aşırı göz kırpma ve sulanma" olarak açıkladı.

MİYOP KÜÇÜK YAŞLARA KADAR İNDİ

Doç. Dr. Karaman, gözleri gelişmekte olan bebek ve çocuklarda miyopinin hızla geliştiğini, ilerlemeyi yavaşlatmak için erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Miyop, ekran bağımlılığı ile beraber küçük yaşlara kadar indi. Çocuğunuz nesneleri yüzüne yakın tutuyor, ekrana çok yakın oturuyor ve gözünü sık sık ovalıyorsa zaman geçirmeden doktorunuza başvurun. Ekran süresini sınırlamak ve açık havada zaman geçirmeyi teşvik etmek de miyopinin ilerlemesini yavaşlatabilir. Miyopide bebeklere ve küçük çocuklara genellikle gözlük reçete edilir, kontakt lens önerilmez. Yüksek gözlük numarasına sahip bazı çocuklarda ebeveyn denetimi altında kontakt lens kullanabilir. Kontakt lens kullanımı çocuk okul çağına geldiğinde olmalı."

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