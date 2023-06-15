Çocuklarda gözde beyaz ışık parlamasına dikkat!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Atalay, sadece çocukluk çağında görülen göz içi kanseri "retinoblastom" ve bu hastalığın erken dönemde teşhis ve tedavisinin önemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Hastalığın ciddi hayati risk oluşturduğuna dikkati çeken Atalay, "Retinoblastom, çocukluk çağının en sık görülen göz içi kötü huylu tümörüdür. Gözde beyaz ışık parlaması, içe veya dışa doğru şaşılık bu tümörün en sık karşılaşılan belirtileri. Bu hastalık sıklıkla 1-2 yaş, yani erken çocukluk döneminde ortaya çıkıyor, nadiren daha büyük çocuklarda da karşılaşıyoruz" dedi.

Atalay, göz içi kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Erken tanı hastalığın kaderini belirliyor. Aileler zaten gözde parlama gibi belirtiler olduğunda uzmanlara başvuruyor ancak aslında bu belirtiler hastalığın da ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığının programında yer alan, özellikle ilk 1 yaşa kadar olan dönemde yapılan rutin göz muayeneleri hastalığın erken tanısı için çok önemli. Bu sayede tedavide yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz." diye konuştu.