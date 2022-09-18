Çocuklarda 'Glokom'a dikkat!

Çocuklarda ortaya çıkan göz problemleri çoğu zaman erken teşhis ve tedavi ile önlenebiliyor ya da ilerlemesinin önüne geçilebiliyor. Aksi taktirde kalıcı sorunlar ve görme kayıpları yaşanabiliyor. Bu durum da başta eğitim olmak üzere tüm hayatını olumsuz etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin görme yetisi, şaşılık, göz kayması gibi problemlerin yeni doğan döneminden itibaren dikkatle takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
BEBEKLERLE YAKIN MESAFEDEN KONUŞUN
Eğer bebek prematüre ise gözünü açmasının iki ay sürebileceğini belirten Dr. Seçkin "Vaktinde doğduysa iki haftadan sonra gözünü açması beklenir. Bu dönemde bebekler otuz santimetreye kadar görebiliyor. O nedenle anne-babalara bebekle yakın mesafeden göz teması kurmaları konuşmalarını öneriyoruz" dedi. Bebeklerin başlarda tam renkli göremediğini ve hafif bulanık gördüğünü söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Üç-dört aylık olduğunda net görebiliyor, 180 derece takip edebiliyor ve renkli objeler ilgisini çekiyor" şeklinde konuştu.
SICAK DEMLİ ÇAYLA PANSUMAN
Ailenin, bebeğin görme yetisi ile ilgili bir problem olup olmadığını çok erken fark edebileceğini ifade eden Dr. Seçkin "Yeni doğanlar için çok renkli ya da siyah-beyaz kartlar var. Görüp görmediği bu kartlarla kontrol edilebilir, bu yöntem göz gelişimi için de faydalı" dedi. Yeni doğan döneminde çoğu bebekte gözde çapaklanma meydana geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "En önemli çözümü hijyen. Sıcak su ya da sıcak demli çayla silmek iyi geliyor" önerisinde bulundu.
ÇOCUKLARDA 'GLOKOM'A DİKKAT!
Bebeklerde şaşılık ve göz kayması gibi sorunların takibinin önemli olduğunu belirten Dr. Seçkin "İki yaşından itibaren üç yılda bir göz muayenesinin yapılması yeterli. Ancak ailede gözle ilgili özel sorunlar varsa bebek de daha dikkatli ve erken takibe alınmalı" dedi. Göz rahatsızlıklarının büyük bir kısmının kalıtımsal olduğuna dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Sanılanın aksine katarakt problemine bebeklerde çok sık rastlanıyor. Özellikle de glokom atlamayı istemediğimiz önemli bir rahatsızlık. Çünkü görme kaybına yol açabiliyor" şeklinde konuştu.
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