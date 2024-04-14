Son dakika haberi BMGK, İran gündemiyle olağanüstü toplandı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı. REKLAM GAZZE'DE ACİL ATEŞKES Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti. Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

İRAN TEMSİLCİSİ: İSRAİL BİR TEHDİT İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani de toplantıda söz aldı. İravani, "İsrail, bölgede bir tehdittir. Bu terörist rejimin önüne geçmek gerekiyor. Sınırlarımızı korumak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi. İran temsilcisi, ABD'nin İran'a bir operasyon düzenlemesi halinde "orantılı reaksiyonun" Tahran'ın hakkı olduğunu söyledi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.