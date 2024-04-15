Threads Türkiye'de geçici olarak faaliyetini durdurduğunu açıkladı

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Twitter'a rakip olarak Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen ve çıkış aşamasında da büyük tartışmalara sebep olan Threads bugünden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

META'ya geçici tedbir kararı Haberi Görüntüle

Instagram, Facebook ve Threads'in çatı kuruluşu META hakkında geçtiğimiz haftalarda geçici tedbir kararı alınmıştı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

"YAKINDA GERİ DÖNMEYİ UMUYORUZ" Şimdi ise sosyal medya uygulamasından açıklama geldi. Açıklamada, “Threads, Türkiye’de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu’nun bir kararına göre, Threads 29 Nisan 2024’ten itibaren Türkiye’deki insanlar için kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.