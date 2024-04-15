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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla binlerce çalışanını işten çıkarmak için düğmeye bastı - Otomobil Haberleri

        Tesla binlerce çalışanını işten çıkarmak için düğmeye bastı

        Elektrikli otomobil markası Tesla, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket içi yazışmalarda yer alan bilgiye göre, 140 bin 473 bin çalışanı bulunan Tesla, iş gücünün yüzde 10'u ile yolları ayıracak. Tesla'nın bu kararında düşen satışlar ve elektrikli otomobiller üzerinde devam eden 'indirim' savaşlarının etkili olduğu belirtiliyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 15.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:00
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        Binlerce çalışanı işten çıkaracak
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın dünya genelinde kapsamlı bir işten çıkarma hamlesinde bulunacağı ortaya çıktı.

        Şirket içi yazışmalarda yer alan bilgiye göre, Tesla'nın dünya çapındaki iş gücünün yüzde 10'u ile yollar ayrılacak.

        Aralık 2023 itibari ile 140 bin 473 bin çalışanı bulunan Tesla'nın bu kararında düşen satışlar ve elektrikli otomobiller üzerinde devam eden 'indirim' savaşlarının etkili olduğu belirtiliyor.

        Kaliforniya ve Teksas'taki bazı çalışanlara işten çıkarma kararının tebliğ edilmeye başlandığı da edinilen bilgiler arasında.

        Tesla CEO'su Elon Musk, şirket yazışmalarında yaptığı açıklamada, "Bir sonraki büyüme hamlemize doğru ilerlerken, şirketimizin maliyetleri kısması ve üretimi artırması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda organizasyonumuzu gözden geçirdik ve bizim için zor bir karara imza atarak global işgücümüzün yüzde 10'u ile yollarımızı ayırmaya karar verdik" dedi.

        SATIŞLARI 4 YILDA İLK KEZ DÜŞTÜ

        Bu gelişme üzerine Tesla'nın borsada işlem gören hisselerinde yüzde 1.3 oranında kayıp yaşandı. Tesla'nın hisse değerinde yılbaşından bu yana yaşanan kayıp oranı ise yüzde 30'u aştı.

        Tesla'nın ilk çeyrek satışları 4 yılın ardından ilk kez düşüş yaşamıştı.

        Öte yandan, şirketin üzerinde çalıştığı 'ucuz' otomobil projesinin de rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

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