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Düzce'de radar uygulamasının yapıldığı bölgeyi selektör yaparak diğer sürücülere haber veren 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildi.

AA'da yer alan habere göre kentte 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda oluşturulan uygulama noktasında radar denetimi yaptı.

UYARI YAPAN 66 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı. Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı. REKLAM

"TAM TERSİNE ÖDÜLLENDİRİLMELİLER" "Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?" tartışmalarının ardından Habertürk'e konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Muhammed Demirel de şunları kaydetti: "Selektör yakan sürücülere ceza yazılıyor. Ama kanunda böyle bir düzenleme yok. Ancak şu var; kolluk görevlileri Karayolları Trafik Kanunu'nun 51.maddesine binaen cezalar yazabiliyor. Hız sınırının aşılıp aşılmadığını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen ya da sürücüyü uyaran cihazı imal eden, ithal eden veya araçta bulunduran kişiler idari para cezasıyla cezalandırılabiliyor. Ancak bakıyoruz burada böyle bir durum yok. Kişi eğer aracın içinde radar uyarısı yapan bir cihaz bulunduruyorsa evet bu kabahattir." REKLAM

"Ama siz karşıdan gelen sürücüye selektör yakıyorsanız uyarmak için bu hiçbir şekilde kabahat değildir. Tam tersine karşıdaki sürücüyü selektör yakıp radar var hız sınırını aşma diye uyaran sürücü ödüllendirilmelidir, cezalandırılmamalıdır."

"Hız sınırını aşma diyor radar var diyor. Yargıtay içtihatları var. Sürücüleri bilgilendirmeden cezalandırmak amacıyla hata yapmalarını beklemek adeta devletin tuzak kurması anlamına gelir diyor. Bu çağdaş hukuk devleti ilkelerine aykırıdır." Fotoğraflar: İHA