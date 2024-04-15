Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği merak konusu
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca maçında da süre bulamaması İspanya'da tartışmalara neden oldu.
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İspanya La Liga'nın 31'inci haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.
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Madrid ekibi hafta sonunda Barcelona ile oynanacak maç öncesinde haftayı hata yapmadan tamamlarken milli futbolcu Arda Güler'in bu maçta da süre bulamaması İspanya'da tartışmalara neden oldu.
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Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga, Kral Kupası ve Süper Kupa'da toplamda 7 maça çıkabilen Arda Güler takımına 1 gollük katkı sağladı.
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Arda Güler, söz konusu 7 maçta toplamda 103 dakika görev yapabildi.
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MADRİD TARAFTARLARI TEPKİLİ
Arda Güler'in Mallorca karşısına forma şansı bulamaması, eflatun-beyazlı ekibin taraftarlarını da kızdırmış durumda.
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Birçok Real Madrid taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Güler'in artık forma giymesi gerektiğini ifade etti.
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Bazı Real Madrid taraftarları da Arda Güler'in oynayabilmesi için Real Madrid'den ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti.
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Öte yandan İspanyol ekibini tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'e forma şansı vermediği için Real Madrid taraftarlarınca eleştirilere maruz kalıyor.
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Taraftarlar, Arda Güler'in en azından Mallorca maçında oynaması gerektiğini şeklinde görüş belirtti.
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Öte yandan bazı taraftarlar da yaz transfer döneminde ismi Barcelona ile de anılan ancak tercihini Real Madrid'den yana kullanan milli futbolcunun bordo-mavili ekibi tercih etmesi halinde daha çok forma giyebileceğini savundu.
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İDMANLARDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
İspanya'da Arda Güler'in forma giyip giymemesi konusunda tartışmalar sürerken milli oyuncunun Real Madrid'deki geleceği de merak konusu.
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Milli futbolcu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
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Tartışmalara kulağını kapatan ve sadece futbola odaklanmak isteyen Arda Güler, Manchester City maçının hazırlıklarının sürdüğü son antrenmanda gösterdiği performans ve hırsıyla dikkat çekti.
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Arda Güler, Manchester City maçının kamp kadrosunda da yer aldı.
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