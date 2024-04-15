Sahte ürünlerini satanlara savaş açan David Beckham, açtığı tazminat davasını kazandı
David Beckham, kendi markasına ait ürünlerin sahte versiyonlarını internette sattığı tespit edilen kişilere karşı açtığı 240 milyon sterlinlik tazminat davasını kazandı. Ancak talep ettiği tazminatın sadece binde 14'ünü alabildi
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Emekli futbolcu David Beckham, uzun zamandır adına kıyafet, parfüm ve aksesuarlar çıkaran bir moda girişimcisi. Aktif oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra futbola Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak devam eden 48 yaşındaki Beckham, markalarının taklitlerini çıkaranlara savaş açtı.
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Markasına ait ürünlerin sahte versiyonlarını satanlara karşı dava açan İngiliz sporcu; tasarımcı kıyafetleri, futbol giysileri, parfüm, saç ve vücut bakım ürünleri, afişler, futbol topları, video oyunları, gözlük, mücevher ve saatleri içeren geniş ürün yelpazesinde sahte ürünler için şikâyette bulundu. Beckham, bu ürünlerin satışının, firmanın sürdürülebilirliğini etkilediğini öne sürdü.
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ABD'de görülen davada, sahte ürünlerin, David Beckham'ın markasının ününe zarar verdiği ve aynı zamanda satışlarda düşüşe yol açtığı belirtildi. Beckham, üç ay süren davayı kazandı.
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TALEP ETTİĞİ TAZMİNATI ALAMADI
Geçen yaz taklit markaya geçici tedbir ve mal varlığının dondurulması kararı verilmişti; bu karar, mahkeme tarafından kalıcı hale getirildi. Ek olarak, David Beckham'ın 44 sanığa karşı borçların ödenmesi kararı talebi de kabul edildi. Ancak Beckham her satıcıdan 1.58 milyon sterlin gibi büyük bir bedel talep ediyordu; mahkeme her ihlal için 8 bin sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.
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Toplam 352 bin sterlin tutarındaki alacak temini, David Beckham'ın 15 firmadan talep ettiği toplam 240 milyon sterlinden önemli ölçüde düşük kaldı. Yine de mahkeme kararı, sahtecilerin satışı durdurmaları ve elde ettikleri kârları kaybetmeleri için Beckham'ın lehine karar vermiş oldu.