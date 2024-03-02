Minibüslerde yeni dönem başlıyor: İstanbul Kart minibüslerde geçerli olacak!

İBB GENEL SEKTERETER YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sektreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu proje ile İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.”