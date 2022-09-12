WhatsApp'ın tarih araması filtresi, ilk kez 2020 yılında ortaya çıkmıştı fakat WhatsApp kodlarını inceleyerek yeni özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, o dönemlerde de iOS ekosistemi için geliştiriliyordu. Whatsapp son anda bu özelliği sunmaktan vazgeçmişti fakat bu sefer özellik birçok insan tarafından onaylandığı için yakın tarihteki güncelleme ile kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.