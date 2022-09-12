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Milyonların beklediği özellik WhatsApp'a nihayet geliyor! Kavgalarında delil arayan çiftler artık bu yolla sorunlarını hemen çözebilecek

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın iOS beta sürümündeki bir yenilik basına sızdı. Konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

12.09.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın iOS beta sürümündeki bir yenilik basına sızdı. Her geçen gün yeni bir güncelleme ile gelen ve kendini geliştiren Whatsapp'ın sızdırılan bu özelliğini birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor.

  • WhatsApp'ın 22.19.0.73 kodlu iOS beta sürümünün kodlarında yapılan bir incelemede, yaklaşmakta olan yeni bir özelliğin varlığı ortaya çıktı. Bu özellik aslında birçok kullanıcının uzun zamandır beklediği bir yenilik. 

  • Whatsapp, gelen yeni özellik ile mesaj araması yapmak isteyenlere kolaylık sunuyor. Gelecek olan kelime filtresi özelliğinde mesajlar tarihe göre sıralanabilecek.

  • WhatsApp'ın tarih araması filtresi, ilk kez 2020 yılında ortaya çıkmıştı fakat WhatsApp kodlarını inceleyerek yeni özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, o dönemlerde de iOS ekosistemi için geliştiriliyordu. Whatsapp son anda bu özelliği sunmaktan vazgeçmişti fakat bu sefer özellik birçok insan tarafından onaylandığı için yakın tarihteki güncelleme ile kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

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