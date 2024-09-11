Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı

Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği demeçte, "Büyük bir savaştan kaçınırsak... O zaman, evet, büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder Bill Gates, 2022'de 'Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz' adlı bir kitap yazmış ve ABD de dahil olmak üzere çeşitli hükümetleri 2020'de yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı. Gates kitapta, daha güçlü karantina politikaları, hastalık izlemeye yatırım yapma ve aşı araştırma ve geliştirmeyi artırma dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkeler için çeşitli önerilerde bulunmuştu. Gates'in COVID-19 pandemisi öncesinde de benzer konularda uyarıda bulunmuş ve sonrasında bu konuda komplo teorisyenlerinin uzun süre gündeminde yer almıştı.

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"BÜYÜK BİR SAVAŞ YA DA BAŞKA BİR PANDEMİ..."

Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği demeçte yeni açıklamalarda bulundu.

Gates, "Günümüz dünyasındaki çok fazla huzursuzluk 'büyük bir savaşı' tetikleyebilir" dedi. Gates ayrıca "Büyük bir savaştan kaçınırsak... büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" diye ekledi.

Gates, konuşmasında ABD'ye atıfta bulunarak "Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı" diye de eleştiride bulundu.