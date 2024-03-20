Milletvekilini bile dolandırmış!

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollarla elde edilerek, adlarına kredi kartına çıkarılması ve kartlar aracılığıyla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi işletmelerden harcama yapılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi.

Adrese baskın yapan ekipleri, F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.