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        Haberler Gündem Güncel Milletvekilini bile dolandırmış

        Milletvekilini bile dolandırmış

        Kocaeli'de aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:55
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        Milletvekilini bile dolandırmış!
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        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollarla elde edilerek, adlarına kredi kartına çıkarılması ve kartlar aracılığıyla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi işletmelerden harcama yapılmasına ilişkin inceleme başlattı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi.

        Adrese baskın yapan ekipleri, F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #dolandırıcı
        #kocaeli
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