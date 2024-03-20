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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Olaylı maçta sahaya ilk giren maskeli taraftar yurt dışından gelmiş - Trabzonspor Haberleri

        Olaylı maçta sahaya ilk giren maskeli taraftar yurt dışından gelmiş

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevk edilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de Trabzon'a gelerek incelemelere başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:41
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        • 1

          Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.

        • 2

          Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

        • 3

          3 SAAT SONRA STATTAN AYRILDILAR

          Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

        • 4

          Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

        • 5

          ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

          Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.

        • 6

          MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

          Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz tek ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

        • 7

          3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE

          Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilirken, İçişleri Bakanlığı 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

        • 8
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