Hayko Cepkin, BJK tribünündeki görüntüsünü 30 yıl sonra buldu
Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarındayken Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasını tribünde seyrettiği sırada çekilen görüntüyü yıllar sonra bulunmasının sevincini yaşadı; "Klasik şapkam ve delik deşik montum"
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Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
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Beşiktaş taraftarı Hayko Cepkin, 15 - 16 yaşlarında olduğu sırada tribünde Kocaelispor karşılaşmasını izlerken çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıyla oldukça mutlu oldu.
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Tribünlerin çekildiği sırada Hayko Cepkin de yer aldı. Bir arkadaşı görüntüyü bulunca Hayko Cepkin, 30 yıl önceki halini sosyal medya hesabından yayımladı. Cepkin'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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"ÇOK MUTLU OLDUM"
Haykon Cepkin, paylaşımında; "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Arkadaşım 93 - 94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak. Tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.