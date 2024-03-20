Adana'da olay, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü R.Ş. isimli kadın, başka bir kadın sürücü ile trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.

ÇOCUĞUNUN YANINDA YUMRUKLADI

İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

"ARAÇTA ÇOCUKLARIM VAR, GİT"

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R.Ş., "Araçta çocuklarım var git" diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Darp edilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.