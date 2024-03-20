Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kadın öğretmen, trafikte hemcinsini dövdü! - Adana son dakika haberleri

        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!

        Adana'da, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş. isimli kadın, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı hemcinsini çocuğunun gözü önünde yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü R.Ş. isimli kadın, başka bir kadın sürücü ile trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştı.

        CAMI AÇMASINI İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.

        ÇOCUĞUNUN YANINDA YUMRUKLADI

        İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

        "ARAÇTA ÇOCUKLARIM VAR, GİT"

        REKLAM

        R.Ş., "Araçta çocuklarım var git" diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Darp edilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Habertürk Anasayfa