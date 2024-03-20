PFDK sevkleri neden ertelendi? TFF ek rapor istedi! İşte yaşananlar...

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların ardından sevklere ve cezalara dair meraklı bekleyiş devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün açıkladığı sevklerde Süper Lig'e yer vermedi. Sevkler için PFDK'nın detaylı incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

ACELEYE GETİRİLMEYECEK TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirirken hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istendi. Sevklerin aceleye getirilmeyeceği ve tüm görüntülerin tek tek inceleneceği aktarıldı. TFF Hukuk Kurulu, detaylı incelemenin ardından PFDK sevklerini açıklayacak. REKLAM

TÜM İSİMLER SEVK EDİLECEK, TRABZON'UN SAHASI KAPANACAK! TFF Hukuk Kurulu'nun olaya karışan tüm isimleri disipline sevk edeceği vurgulanırken Trabzonspor'un sahası da kapanacak. Bordo-mavililerin en az 5 maça saha kapatma cezası alması gündemde...

FENERBAHÇE'DEN KİMLER SEVK EDİLECEK? Olayların ardından merak edilen konulardan birisi de Fenerbahçeli futbolcuların disiplinlik olup olmayacağı... Taraftarların saldırı girişiminde karşılık verdikleri görüntülere yansıyan Osayi, Bathsuayi ve Oosterwolde incelemelerde öne çıkan isimler. Eğer bir sevk gündeme gelirse bu Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca gerçekleşecek. Bu da 3 ila 5 maçtan men anlamına geliyor. Ancak tahrik maddesi devreye girerse cezalar 1/3 oranında inecek. Futbolcuların 45. maddeden sevk olmazsa ise sportmenliğe aykırı hareketten sevki de gündeme gelebilir.