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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi dövülerek öldürüldü!

        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Canbazoğlu'nun başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda öldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonrasında cinayeti, Aytaç Akar'ın işlediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:34
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        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
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        Aydın'da olay, 4 gün önce Kuşadası ilçesinde, Davutlar Mahallesi Ete Sitesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının kimliğini kullanarak sitede daire tuttuğu öğrenilen Aytaç Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle site yöneticisi Abidin Canbazoğlu ile tartışmaya başladı.

        BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması sonucu Akar, Canbazoğlu'nu darp etti. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle Canbazoğlu yere yığıldı.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Bu sırada, şüpheli Aytaç Akar olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde Canbazoğlu'nun dairesinin önünde kan izleri gören komşuları, durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla Canbazoğlu'nun dairesine girerken yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Canbazoğlu'nun öldüğü belirlendi. Canbazoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CİNAYET ZANLISI KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

        Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, sitede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonrasında, cinayet zanlısının Aytaç Akar olduğu belirlendi.

        CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

        Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Akar, ekipler tarafından Eyerli Mahallesi'nde bulunan bir arkadaşının evinde yakalandı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Aytaç Akar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Aydın
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