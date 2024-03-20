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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta sıra üstü yatarken ters dönüp kusan 5 aylık bebek boğularak öldü!

        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!

        İstanbul Esenyurt'ta, beşikte sırt üstü yatarken ters dönüp kusan 5 aylık Y.D. ismindeki bebek, boğularak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili hastanede soruşturma başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:56
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        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
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        İstanbul'da kahreden olay, pazartesi günü öğle saatlerinde, Esenyurt'taki İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

        ŞURUP VERİP BEŞİĞİNE KOYDU

        İddiaya göre; 5 aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı.

        SIRT ÜSTÜ YATARKEN TERS DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu fark ederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü.

        BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

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        #istanbul
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