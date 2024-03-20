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        Haberler Sağlık Cep telefonlarına çok uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe neden olabilir

        Cep telefonlarına çok uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe neden olabilir

        Uzman göz cerrahları, cep telefonları karşısında uzun süreler geçiren çocukların kör olma riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:47
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        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
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        İngiliz uzmanlar, cep telefonları karşısında uzun saatler geçiren çocukların kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

        Çocukların gün ışığında dışarıda daha uzak mesafelere odaklanmak için yeterince zaman geçirmediği kaydedildi.

        Daily Mail'de yer alan habere göre, göz doktoru John Bolger, miyopluk olarak bilinen uzağı görememe hastalığına yakalanan çocuk sayısındaki artıştan derin endişe duyduğunu belirtti ve bunu bir 'salgın' olarak nitelendirdi.

        "MİYOP YÜZÜNDEN KÖR OLABİLİRLER"

        Bolger, "Kliniğe giderek daha fazla miyop çocuk geliyor. Gittikçe artıyor. Gördüğüm kadarıyla bir yavaşlama yok. Miyop sadece gözlük takmak zorunda kalmak demek değildir, insanlar miyop yüzünden kör olabilir. Bu önemsiz bir olay değil, ciddi bir tehdit" dedi.

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        Uzun süre ekranlara bakmanın göz küresinin uzamasına yol açabileceğini söyleyen Bolger, "Covid pandemisinin etkileri 'miyopluk salgınını' şiddetlendirdi. Dışarıda yeterince zaman geçirmemek, çocuğun göz küresinin büyümesini düzenlemek ve miyop riskini azaltmak için gerekli olan doğal ışığa maruz kalmasını da engeller" diye konuştu.

        Bolger, 4-5 yaşında kontakt lens kullanan çocuklar olduğunu ifade ederek, "-20 numaraya sahip çocuklarımız bile var. Bu durum hayatlarını sürdürmeleri konusunda çok önemli zorluklara neden olabilir. Bu hiç kolay değil. Bu bir engellilik, bunu söylemenin başka bir yolu yok" dedi.

        MİYOP SON 50 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

        Dr. Bolger, araştırmaların, Birleşik Krallık'ta miyopun son 50 yılda iki katına çıktığını ve çocukların daha genç yaşlarda miyop olmaya başladığını, 15-16 yaş arasındaki çocukların dörtte birinden fazlasının artık miyop olduğunu söyledi.

        Oftalmolog Dr. Irfan Jeeva da, son yıllarda miyop görüşlerini düzeltmek için gözlüğe ihtiyaç duyan çocukların sayısının arttığını söyledi.

        Jeeva, "Bunun nedeni kesinlikle çok fazla ekran karşısında geçirilen zaman. O kadar ileri derecede miyop olan genç hastam var ki, bu onların hayatını çok zorlaştırıyor" dedi.

        Jeeva, dünyada miyopun artmadığı tek yerin, çocukların tüm günlerini dışarıda geçirdiği ve odaklarını sürekli olarak uzağa ve yakına ayarladıkları tarım toplulukları olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu: "Ebeveynlerin dengeyi doğru kurmaları ve çocuklarının eğlence için ekranları mümkün olduğunca az kullandıklarından ve açık havada olabildiğince fazla gün ışığı aldıklarından emin olmaları gerekli."

        Derleyen: Demet Demirkır

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