Cep telefonlarına çok uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe neden olabilir

İngiliz uzmanlar, cep telefonları karşısında uzun saatler geçiren çocukların kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Çocukların gün ışığında dışarıda daha uzak mesafelere odaklanmak için yeterince zaman geçirmediği kaydedildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, göz doktoru John Bolger, miyopluk olarak bilinen uzağı görememe hastalığına yakalanan çocuk sayısındaki artıştan derin endişe duyduğunu belirtti ve bunu bir 'salgın' olarak nitelendirdi.

"MİYOP YÜZÜNDEN KÖR OLABİLİRLER"

Bolger, "Kliniğe giderek daha fazla miyop çocuk geliyor. Gittikçe artıyor. Gördüğüm kadarıyla bir yavaşlama yok. Miyop sadece gözlük takmak zorunda kalmak demek değildir, insanlar miyop yüzünden kör olabilir. Bu önemsiz bir olay değil, ciddi bir tehdit" dedi.

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Uzun süre ekranlara bakmanın göz küresinin uzamasına yol açabileceğini söyleyen Bolger, "Covid pandemisinin etkileri 'miyopluk salgınını' şiddetlendirdi. Dışarıda yeterince zaman geçirmemek, çocuğun göz küresinin büyümesini düzenlemek ve miyop riskini azaltmak için gerekli olan doğal ışığa maruz kalmasını da engeller" diye konuştu.

Bolger, 4-5 yaşında kontakt lens kullanan çocuklar olduğunu ifade ederek, "-20 numaraya sahip çocuklarımız bile var. Bu durum hayatlarını sürdürmeleri konusunda çok önemli zorluklara neden olabilir. Bu hiç kolay değil. Bu bir engellilik, bunu söylemenin başka bir yolu yok" dedi.