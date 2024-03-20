Stefano Denswil, Hollanda basınına konuştu: Yerde bıçak gördüm!

"İÇERİ GİTMEYE KARAR VERDİM"

Olaylar yaşanmaya başladığı sırada soyunma odasında olduğunu söyleyen Denswil, "Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Tranbzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Ancak böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim" diye devam etti.