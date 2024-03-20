Prenses Kate Middleton'ın tıbbi bilgilerini 'hack'leme soruşturması

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Prenses Kate Middleton dünyanın gündeminden inmiyor...

Ameliyat olduktan sonra uzun süre görünmeyen, bu nedenle hakkında birçok spekülasyon üretilen Prenses Kate Middleton, önceki gün, alışveriş sonrası görüntülenmişti.

Ne var ki o görüntüler, başta İngiltere'de olmak üzere kamuoyunu ikna etmemişti. Birçok kişi, görüntülenen kişinin Prenses Kate Middleton olduğuna inanmamış, söz konusu kişinin dublör veya yapay zekâyla üretilen bir kişi olduğunu düşünmüştü.

Prenses Kate Middleton ile çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Middleton'ın dün yayınlanan ameliyat sonrası ilk görüntüsüne dair tartışmanın dumanı tütmeye devam ederken bu kez de hastane kayıtlarının çalındığı haberi geldi.

Sorulan soru şu; "Tedavi gördüğü hastanenin büyük güvenlik zafiyetinin kurbanı mı oldu?"

16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan Prenses Kate'in tedavi gördüğü hastane hakkında, bir personelin kraliyetin tıbbi kayıtlarını hack'lemeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hastane, Prenses'in tıbbi dosyasına ulaşmaya çalıştığı iddia edilen personelin işine son verilip verilmediğini açıklamayı reddetti.

Daily Mail'in haberine göre; Londra Kliniği'nin yetkilileri, hastanenin ihlal iddialarından ilk ne zaman haberdar olduğu veya sorumlu personelin soruşturma devam ederken açığa alınıp alınmadığı hakkındaki soruları yanıtlamadı. Veri gözlemcisi; "Bir ihlal raporu aldıklarını" ve "Gelen bilgileri değerlendirme" sürecinde olduklarını doğruladı. REKLAM

Londra'nın merkezinde bulunan özel hastanenin çalışanlarının da "Güvenilir bir meslektaş" olarak nitelendirilen kişinin "Etik ihlali" gerçekleştirmiş olması karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıkları bildirildi.

Prenses Kate Middleton'ın iddialardan haberdar olduğu söylenirken, Kensington Sarayı'nın bir sözcü, olası suç hakkında; "Bu, hastanenin meselesidir" açıklamasını yaptı.

DEDİKODULAR HIZ KESMEDİ Karın bölgesinden açıklanmayan bir ameliyat olduğu bilinen Prenses'in uzun süredir kameralar karşısına çıkmaması, sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonların yayılmasına neden olmuştu. Kate'in durumunun kötü olduğu, komaya girdiği, hatta öldüğü bile konuşuldu. Kamuoyu karşısına çıkmaması, eşi Prens William ile aralarının kötü olduğu, aldatıldığını öğrendiği ve boşanacakları iddialarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada paylaştığı Anneler Günü fotoğrafında hatalı düzenleme yapıldığı anlaşılınca söylentiler hız kesmeden devam etti. Fotoğrafın gerçek olmadığı, yapay zeka ürünü olduğu gibi yorumlar yapıldı. REKLAM

Düzenlenmiş fotoğrafa Instagram uyarı mesajı ekledi Dün de Prens William ile Prenses Kate'in Windsor'daki evlerinin yakınında bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra çıkışta ellerinde poşetlerle görüldükleri video gündemdeydi. Kate Middleton'ın neşeli ve mutlu görüntüleri kimileri tarafından inandırıcı bulunurken, kimileri de görüntülerdeki kişinin 'sahte prenses' olduğunu iddia etti.

'SAHTE KATE' TARTIŞMASI Görüntülerdeki kişinin Prenses Kate'in dublörü olduğunu söyleyenler de vardı, yapay zekâyla görüntüye yerleştirilmiş biri olduğunu öne sürenler de... William ile boy farklarından ve görüntüdeki kişinin elmacık kemiklerinin fazla çıkık görünmesinden yola çıkarak, o kişinin gerçekten Kate Middleton olmadığını söyleyenler, Prenses Kate'in sağlık durumuna ve evliliğine dair spekülasyonları alevlendirdi. REKLAM

Londra Kliniği, iddia edilen ihlalin gerçekleştiği söylenen tarihi kesin olarak doğrulayamadı ancak açıklama, Prenses Kate'in hafta sonu Windsor'da dolaşırken çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasından bir gün sonra geldi.

Skandalı açığa çıkaran hastanedeki bir kişi, Mirror Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Kraliyet ailesi üyelerini tedavi etme konusundaki kusursuz itibarı göz önüne alındığında, bu büyük bir güvenlik ihlalidir ve hastane için inanılmaz derecede zarar vericidir" dedi.

"TIBBİ BİLGİLERİNİN GİZLİ KALMASINI İSTEDİ" Hastane yetkilisi; yöneticilerin, olay dikkatlerine sunulduktan hemen sonra Kensington Sarayı ile temasa geçtiğini ve saraya çok yönlü bir soruşturma yapılacağına dair güvence verdiğini belirtti. Öte yandan Prenses Kate Middleton'ın durumunun ayrıntıları açıklanmadı ancak Kensington Sarayı daha önce durumun kanserle ilgili olmadığını ve Prenses'in kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalmasını istediğini belirtmişti. Kimseyi ikna edemedi Haberi Görüntüle