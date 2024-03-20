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        Haberler Dünya ABD'de Texas'taki düzensiz göçmenler yasası konusunda aynı günde iki ayrı karar çıktı

        ABD'de Texas'taki düzensiz göçmenler yasası konusunda aynı günde iki ayrı karar çıktı

        ABD Yüksek Mahkemesinin önünü açtığı, Texas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesi, saatler sonra tekrar durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:33
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        Texas'taki düzensiz göçmenler için aynı günde iki ayrı karar
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        NBC News'ün haberine göre, ABD 5. Bölge Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkemenin yasanın yürürlüğe girmesini onaylamasından birkaç saat sonra oylama yapıldı.

        Temyiz mahkemesinden, Yüksek Mahkemenin onayladığı yasaya ilişkin yapılan açıklamada, yasanın tekrar durdurulması kararı çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada, yasaya ilişkin gün içinde yeni bir duruşma yapılacağı aktarıldı.

        ABD'de Yüksek Mahkeme, söz konusu eyalet yasasının yürürlüğe girmesini onaylamıştı.

        Mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına, kişilerin Meksika'ya sınır dışı edilmelerine karar verme yetkisi de sağlıyor.

        Yüksek Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito, Texas'ta 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasaya itiraz sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle yasanın uygulamaya geçemeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu.

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        Ancak mahkemenin son kararı, Texas'taki yasanın alt mahkemede davası devam ederken yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

        ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Texas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.

        BIDEN HÜKÜMETİ İLE TEXAS VALİSİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

        Texas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

        Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

        Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine, Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

        Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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