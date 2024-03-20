'BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?'IN KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşır. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olur. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikâyelerle izleyiciye umut aşılayacak.