Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar 'Bahar' dizisi için buluştu
Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar, SHOW TV'de dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisini izlemek için bir araya geldi
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SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın milyonlarca fanı arasında Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu da bulunuyor.
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Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu, Demet Evgar ile birlikte diziyi izlemek için buluştu. Müftüoğlu, o anları fotoğrafladı. Ünlü şarkıcı; Aksu, Evgar ve bir arkadaşıyla birlikte çektiği özçekimi; "Bu gece 'Bahar 'gecesi yaptık" notuyla yayımladı.
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Demet Evgar, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizinin başrolünde 'Bahar' karakterine hayat veriyor.
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'BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?'IN KONUSU NEDİR?
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşır. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olur. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikâyelerle izleyiciye umut aşılayacak.