Tüm dünya bir haftalık zaman dilimini 7 gün olarak yaşıyor. Bunun matematiksel bir hesaplama ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ancak bir hafta her zaman 7 günden oluşmuyordu. İşte, bir haftanın yedi gün olarak kabul edilmesine dair detaylar...