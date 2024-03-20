Su, hurma, zeytin: Oruç açarken hangisi tercih edilmeli?
Ramazan'da oruç açarken genellikle su, hurma ya da zeytin tercih edilir. İftar vaktinde orucun ilk olarak su, hurma, ya da zeytin gibi yiyeceklerle açılması tavsiye edilmiştir. Peki neden orucu açarken bu besinler tüketilmeli, bir anlamı var mı?
- 1
Ramazan ayında bütün gün oruç tuttuktan sonra, iftar veya sahur sırasında aşırı yemek yeme ve şekerli içecekler tüketme isteği sıklıkla ortaya çıkabilir. Ancak bu şekilde orucu açmak midede rahatsızlık oluşmasına sebep olabilir bu yüzden daha hafif yiyeceklerle başlanabilir. Peki, orucu ne ile açmak iyi olabilir? İşte, detaylar...
- 2
1. HURMA İLE AÇMAK
İnsanlar genellikle oruçlarını gelenekten dolayı hurma yiyerek açabilirler. Bunun sebebi Hz. Muhammed’in hadisi olabilir. Hadiste "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir/temizleyicidir." (Tirmizî, 'Savm', 10)" buyurur.
- 3
Bu durumun yanı sıra hurma ile açmanın vücuda birçok yararı olabilir. Hurma, kan şekerini düzenleyebilen etkiye sahip olduğundan şeker ihtiyacınızı karşılayabilir. Gün içinde yaşanan halsizliğin giderilmesi ve vücuda dinçlik sağlanması için oldukça etkili olan hurma, kan şekerinin dengelenmesini sağlayacaktır.
-
- 4
Mideyi rahatlatmak ve yumuşatmak için su ve hurmayla orucu açmak faydalı olacaktır. Su içmek susuzluğu giderirken hurma ise içerisinde barındırdığı lifli yapı sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almasını sağlayacaktır.
- 5
2. SU İLE AÇMAK
Oruç tutarken gün içerisinde su tüketmemek insanları en çok zorlayan durumlardan birisi olabilir bu yüzden çoğu insan iftar vakti geldiğinde oruçlarını su ile açabilirler. Bununla birlikte bu yöntem, oruçlu geçen günün sonunda çok fazla yemek tüketimini önlemek için de yarar sağlayabilir.
- 6
3. ZEYTİN İLE AÇMAK
Orucu; hafif, besleyici ve hazmı kolay bir besin olan zeytinle açmak, sağlık açısından birçok katkı sağlayabilir. Zeytin sindirimi kolaylaştıran özelliği sayesinde özellikle mide problemleri yaşayanlar için iyi bir seçenek olabilir.
-
- 7
HANGİSİ İLE ORUÇ AÇMAK DAHA YARARLIDIR?
Orucu su veya hurmayla açmak mideyi yumuşattığı için yiyeceklerin kolayca sindirilmesini sağlayabilir. Gün boyu yaşanan halsizliğin giderilmesi açısından da tercih edilebilirler ancak ''kesinlikle bu yiyecekle açılmalıdır'' denilecek kadar kesin sonuçları olan bir araştırma yoktur.
- 8
Bu yüzden Müslümanlar istedikleri gıdayı tüketerek oruçlarını açabilirler. Bununla birlikte, orucu hurmayla açmak sünnet olduğundan hurma ile açılabilir ancak hurma ile açılması gerektiğine dair bir zorunluluk bulunmaz.
Kaynak: Alarabiya News, the National News