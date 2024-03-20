Su, hurma, zeytin: Oruç açarken hangisi tercih edilmeli?

Ramazan ayında bütün gün oruç tuttuktan sonra, iftar veya sahur sırasında aşırı yemek yeme ve şekerli içecekler tüketme isteği sıklıkla ortaya çıkabilir. Ancak bu şekilde orucu açmak midede rahatsızlık oluşmasına sebep olabilir bu yüzden daha hafif yiyeceklerle başlanabilir. Peki, orucu ne ile açmak iyi olabilir? İşte, detaylar...