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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç zarar gördü

        Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç zarar gördü

        İstanbul Beşiktaş'ta faciadan dönüldü. Yokuş aşağı inen bir hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilere çarptı. Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralanırken, çevredeki 3 araç da zarar gördü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:46
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          Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı.

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          Öğrencilere çarptıktan sonra yuvarlanmaya devam eden teker, 3 otomobile çarparak durdu.

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          Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı.

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          Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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          Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Hafriyat kamyonunun sürücüsü işe ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

           

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          Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan inen kamyonun aniden arka tekerinin yerinden çıkarak öğrencilerin üzerine doğru yuvarlandığı anlar yer aldı.

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