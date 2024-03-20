Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç zarar gördü
İstanbul Beşiktaş'ta faciadan dönüldü. Yokuş aşağı inen bir hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilere çarptı. Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralanırken, çevredeki 3 araç da zarar gördü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı.
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Öğrencilere çarptıktan sonra yuvarlanmaya devam eden teker, 3 otomobile çarparak durdu.
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Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı.
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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hafriyat kamyonunun sürücüsü işe ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan inen kamyonun aniden arka tekerinin yerinden çıkarak öğrencilerin üzerine doğru yuvarlandığı anlar yer aldı.
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