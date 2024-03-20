Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
Samsun'un Atakum ilçesinde, otel odasına yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti şüphelisi 20 yaşındaki Damla Nur Ataş, gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi
Samsun l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın (20) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15.92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.