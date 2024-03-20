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        Haberler Dünya 16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitmişti: Cezası belli oldu

        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitmişti: Cezası belli oldu

        Kristel Candelario, 16 aylık bebeğini evde 10 gün boyunca tek bırakıp tatile gitti. Kız çocuğunun ölmesine neden olan anneye ömür boyu hapis cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:21
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        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
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        ABD'de 16 aylık çocuğunu evde 10 gün boyunca tek başına bırakıp tatile giden annenin cezası belli oldu.

        Ohio'da pazartesi görülen duruşmada Kristel Candelario, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Yetkililer olayın Haziran 2023'te yaşandığını söyledi. Candelario, Jailyn Candelario adlı kız çocuğunu Cleveland kentindeki evde oyun parkında bir başına bırakıp Detroit ve Porto Riko'ya tatile gitti.

        Candelario, seyahate gittikten birkaç gün sonra, sahil kenarında çekilmiş bir fotoğrafını "Keyfi çıkarılan zamana, gerçekten yaşanmış zaman denir" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

        Eve 10 gün sonra dönen Candelario, kızını hareketsiz bulunca ambulans çağırdı. Eve giden ilk yardım ekipleri, çocuğun "aşırı susuz" kaldığını ve yaşamını kaybettiğini belirledi.

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        Cuyahoga County Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi, çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğünü gösterdi.

        Savcılıkla anlaşan Candelario, 22 Şubat'ta "ağırlaştırılmış cinayet" ve "çocuğu tehlikeye atma" suçlarını kabul etti. Canmdelario hakkındaki cinayet ve saldırı suçlamaları düşürüldü.

        "ÖMRÜNÜN GERİ KALANINI HÜCREDE GEÇİRMELİSİN"

        18 Mart'taki duruşmada Yargıç Brendan Sheehan, 16 aylık bir çocuğu evde tek başına bırakmanın "en büyük ihanet" olduğunu ve en ağır cezayı hak ettiğini söyledi. Sheehan, "Nasıl ki Jailyn'i hapsettin, sen de ömrünün geri kalanını özgürlüğün olmadan bir hücrede geçirmelisin. Tek farkı hapishane, senin Jailyn'den mahrum bıraktığın gıdayı ve sıvıyı sana verecek" dedi.

        Depresyon ve akıl sağlığı sorunlarıyla boğuştuğunu öne süren Candelario ise bebeğinin ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. 32 yaşındaki kadın, "Yaşananlardan ötürü çok ama çok üzgünüm. Eylemlerimi haklı göstermeye çalışmıyorum. Ama hiç kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi. Candelario, "Tanrı ve kızım beni affetsin" ifadeleriyle sözünü bitirdi.

        Yargıç Sheehan, en üst sınırdan verdiği cezayla Candelario'nun şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömrünü parmaklıklar arkasında geçirmesine hükmetti.

        *Haberin görselleri AP ve Facebook'tan servis edilmiştir.

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        #ABD
        #cinayet
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