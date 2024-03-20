16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitmişti: Cezası belli oldu

ABD'de 16 aylık çocuğunu evde 10 gün boyunca tek başına bırakıp tatile giden annenin cezası belli oldu.

Ohio'da pazartesi görülen duruşmada Kristel Candelario, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer olayın Haziran 2023'te yaşandığını söyledi. Candelario, Jailyn Candelario adlı kız çocuğunu Cleveland kentindeki evde oyun parkında bir başına bırakıp Detroit ve Porto Riko'ya tatile gitti.

Candelario, seyahate gittikten birkaç gün sonra, sahil kenarında çekilmiş bir fotoğrafını "Keyfi çıkarılan zamana, gerçekten yaşanmış zaman denir" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Eve 10 gün sonra dönen Candelario, kızını hareketsiz bulunca ambulans çağırdı. Eve giden ilk yardım ekipleri, çocuğun "aşırı susuz" kaldığını ve yaşamını kaybettiğini belirledi.

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Cuyahoga County Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi, çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğünü gösterdi.

Savcılıkla anlaşan Candelario, 22 Şubat'ta "ağırlaştırılmış cinayet" ve "çocuğu tehlikeye atma" suçlarını kabul etti. Canmdelario hakkındaki cinayet ve saldırı suçlamaları düşürüldü.

"ÖMRÜNÜN GERİ KALANINI HÜCREDE GEÇİRMELİSİN"

18 Mart'taki duruşmada Yargıç Brendan Sheehan, 16 aylık bir çocuğu evde tek başına bırakmanın "en büyük ihanet" olduğunu ve en ağır cezayı hak ettiğini söyledi. Sheehan, "Nasıl ki Jailyn'i hapsettin, sen de ömrünün geri kalanını özgürlüğün olmadan bir hücrede geçirmelisin. Tek farkı hapishane, senin Jailyn'den mahrum bıraktığın gıdayı ve sıvıyı sana verecek" dedi.