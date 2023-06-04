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Milletvekilleri bakan olabilir mi? Bakanlar milletvekili olmak için istifa etmek zorunda mı?

Milletvekili bakan olabilir mi? Bakanlar milletvekili olmak için istifa etmek zorunda mı?

Yeni Kabine, 3 Haziran Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni Kabine ile 17 bakanın hepsi değişti ve yeni bakanlar belli oldu. Bu noktada gözler "Milletvekili bakan olabilir mi?" sorusuna çevrildi. İşte, bakanların milletvekili olmak için istifa etmek zorunda olup olmadığına dair bilgiler...

Giriş: 04.06.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni Kabinenin belli olmasıyla gözler "Milltevikilleri bakan olabilir mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

  • MİLLETVEKİLLERİ BAKAN OLABİLİR Mİ?

    Anayasaya göre bakanlar milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

  • BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN İSTİFA ETMEK ZORUNDA MI?

    İlgili konu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106’ncı maddesinde şu ifadelerle açıklanıyor; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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