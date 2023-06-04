BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN İSTİFA ETMEK ZORUNDA MI?

İlgili konu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106’ncı maddesinde şu ifadelerle açıklanıyor; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.