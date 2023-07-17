Milletler Ligi'nde şampiyon Filenin Sultanları oldu! Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı kaç kaç bitti?
Milletler Ligi Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı sonucu merak konusu odlu. Yarı finalde ev sahibi ABD'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Filenin Sultanları 17 Temmuz saat 01:30'da Çin ile karşı karşıya geldi. İşte 17 Temmuz Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı kazananı ve maça ilişkin detaylar...
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Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde ise ABD'yi mağlup etti. Son beş yıldır üst üste kazandığı zaferlerle Türk milletini gururlandıran Türkiye kadın voleybol takımı Filenin Sultanları Milletler Ligi Final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılının ardından ikinci kez finale yükselirken gözler "Milletler Ligi'nin şampiyonu kim oldu? Türkiye - Çin kadın voleybol final maçını kaç kaç bitti?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte 17 Temmuz Milletler Ligi Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı sonucuna ilişkin merak edilen detaylar...
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FİLENİN SULTANLARI ZAFERE ULAŞTI!
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı.
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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu. Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti. Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.
İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı. Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.
Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı.
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Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Salon: College Park Center
Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Myoi Sumie (Japonya)
Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Yuan (Mengjie Wang, Xu, Zhong, Zheng, Du, Yang, Gao, Ni)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın)
Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 16-25
FİLENİN SULTANLARI KUPAYI KALDIRDI
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
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MELİSA VARGAS "EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ
Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.
Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Bak, telefonda yaptığı konuşmada, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Bak, "Müthiş bir mücadele oldu. Vargas, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in oyunu, diğer oyuncuların katkısı müthişti. Oyuncularımız bize harika bir gece yaşattılar. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.