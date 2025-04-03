Milan - Inter: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getirdi.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.
Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Rövanş maçı, 23 Nisan'da oynanacak.
Diğer yarı final ilk maçında dün Bologna, deplasmanda Empoli'ye karşı 3-0'lık avantaj elde etmişti.