Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

MI6 Başkanı Moore, MİT Başkanlığı'na atanan Kalın'ı tebrik etti

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Moore, MİT Başkanlığı'na atanan Kalın'ı tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesabı etiketleyen Moore, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak" ifadelerini kullandı

Giriş: 06.06.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
MI6 Başkanı Moore, MİT Başkanlığı'na atanan Kalın'ı tebrik etti
AA

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.

Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

Richard Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın
Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? Yeni hükümet ne zaman kurulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? Yeni hükümet ne zaman kurulacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün hepimiz kazandık
Kalın'dan Habertürk'e açıklamalar
Kalın'dan Habertürk'e açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.