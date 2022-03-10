Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da olduğu 13 hakemin görevine son vermesi büyük tartışma yarattı.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Kulüpler Birliği, 6 ay önce Merkez Hakem Kurulu'na 6 isim verdi. Bu hakemlerin artık görev almamasını istedi. Dönemin MHK başkanı Serdar Tatlı buna karşı çıktı. Kulüpler Birliği sıkıntılarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Bu gelişme üzerine Serdar Tatlı'nın görevine son verilirken, MHK'nin başına Ferhat Gündoğdu getirildi.

OPERASYON OCAK AYINDA YAPILACAKTI

MHK'de operasyonun ocak ayında yapılması planlanıyordu. Ancak sezon sonuna bırakıldı. Daha sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının erken kopması nedeniyle operasyon 2 ay öne çekildi. Böylece 13 hakemin görevine son verildi. Kulüpler Birliği şimdi diğer 7 hakemin neden görevine son verildiğini merak ediyor. Kamuoyu TFF ve MHK'den açıklama bekliyor.

GRUPLAŞMA İDDİALARI

Bu arada MHK için gruplaşma olduğu yönünde iddialar var. Bazı hakemlerin bu yüzden görevine son verildiği öğrenildi. Sözleşme feshedilirken hakemlerin performans ve akraba ilişkileri de dikkate alındı.