Ferhat Gündoğdu sinyali vermişti

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Gündeme bomba gibi düşen bu kararın hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önünde bulundurularak alındığı öğrenilirken, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

GÖREVDEN ALINAN HAKEMLERİN PERFORMANSI

> Cüneyt Çakır | 17 maç 51 sarı kart 2 kırmızı kart 8 penaltı

> Fırat Aydınus | 15 maç 49 sarı kart 2 kırmızı kart 4 penaltı

> Alper Ulusoy | 13 maç 44 sarı kart 2 kırmızı kart 2 penaltı

> Hüseyin Göçek | 10 maç 41 sarı kart 3 kırmızı kart 3 penaltı

> Suat Arslanboğa | 10 maç 55 sarı kart 2 kırmızı kart 3 penaltı

> Tugay Kaan Numanoğlu | 10 maç 45 sarı kart 1 kırmızı kart 4 penaltı

> Ali Palabıyık | 6 maç 35 sarı kart 2 kırmızı kart

> Mert Güzenge | 6 maç 30 sarı kart

> Abdulkadir Bitigen | 5 maç 29 sarı kart 2 kırmızı kart 2 penaltı

> Bahattin Şimşek | 5 maç 19 sarı kart 2 kırmızı kart 2 penaltı

> Halis Özkahya | 5 maç 18 sarı kart 3 kırmızı kart 1 penaltı

> Burak Şeker | 3 maç 15 sarı kart 3 kırmızı kart 1 penaltı

> Özgür Yankaya | 1 maç 5 sarı kart 3 penaltı (Sadece VAR hakemi olarak görev yapacak)

(Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig'de görev yaptıkları maçlar)

SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK OLAN HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

VAR HAKEMLERİ: Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin.

GÜNDOĞDU SİNYALİ OCAK AYINDA VERDİ

Öte yandan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ocak ayının başında düzenlenen kış seminerinin açılış konuşmasında, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları, özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar" diyerek değişimin sinyalini vermişti.

ÇAKIR DÜNYA KUPASI'NDA

Bileti kesilen hakemler arasında en çok Cüneyt Çakır ismi dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda düdük çalacak olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de artık görev yapamayacak. Öte yandan Çakır'ın hakemlik kariyerine önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da devam edeceği iddia edilmişti.

BİTİGEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Ligde düdük çalmayacak olan bir diğer hakem Abdülkadir Bitigen ise Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Manchester City - Sporting Lizbon maçında görev yapacak.

FIRAT AYDINUS İÇİN TALİMAT DEĞİŞMİŞTİ

Bilet kesilen hakemler arasında yer alan 47 yaşındaki Fırat Aydınus için talimat değişmişti. TFF Yönetim Kurulu, sezon başında MHK Talimatı'nda değişikliğe giderek, hakemlikte emeklilik yaşının 50'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Aydınus'un bu sezon ligde görev yapmasının önü açılmıştı. Fırat Aydınus ise hakemliğe 1996 yılında başladı ve 2002 yılından bu yana Süper Lig seviyesinde görev yapıyordu.

KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği konuya dair bir açıklama yaptı ve bu karara dahil olmadıklarını duyurdu.

FENERBAHÇE: TÜRK FUTBOLU KİMİN ELİNDE?

Fenerbahçe Kulübü de, Süper Lig'in kalan haftalarında görev yapacak hakemlerle ilgili kararı konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz, Türk futbolu kimlerin elindedir? Perde arkasında neler yaşanmaktadır? Bugün, sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin, bu sezon boyunca orta hakem ve VAR hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında ne düşünmemiz gerekiyor?"