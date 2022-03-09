Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
MHK'nin gündeme bomba gibi düşen kararının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre hakem Mete Kalkavan, TFF Riva Tesisleri’nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı terk etti.
Mete Kalkavan'ın MHK’nin hakemlerle yaptığı toplantıda sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva’dan ayrıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
NİHAT ÖZDEMİR: KARARIMIZ KESİNDİR
TFF Başkanı Nihat Özdemir konuya dair ilk kez konuştu:
"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." dedi. Kararın oy birliği ile alındığını dile getiren Özdemir "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."
Kulüpler Birliği de konuya dair bir açıklama yaptı ve bu karara dahil olmadıklarını duyurdu.
GÜNDOĞDU SİNYALİ OCAK AYINDA VERDİ
Öte yandan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ocak ayının başında düzenlenen kış seminerinin açılış konuşmasında, "Seneye hakemlerin yüzde 40'ı değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları, özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar" diyerek değişimin sinyalini vermişti.
SÜPER LİG'DE KİMLER GÖREV YAPABİLECEK?
- Yaşar Kemal Uğurlu
- Halil Umut Meler
- Atilla Karaoğlan
- Arda Kardeşler
- Erkan Özdamar
- Ümit Öztürk
- Mete Kalkavan
- Ali Şansalan
- Sarper Barış Saka
- Zorbay Küçük
- Yasin Kol
- Volkan Bayarslan
- Kadir Sağlam
- Mustafa Kürşad Filiz
- Çağdaş Altay
VAR HAKEMLERİ
- Özgüç Türkalp
- Özgür Yankaya
- Emre Malok
- Erkan Engin
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