Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 13 hakemi sezonun kalanı için görev listesinden çıkarırken bu karar gündeme oturdu! Fenerbahçe ve Başakşehir yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterirken Kulüpler Birliği de bu karar sürecine herhangi bir dahillerinin olmadığını dile getirdi. Bu gelişmeler sonrasında gözler TFF'ye dönerken başkan Nihat Özdemir konuya dair ilk kez konuştu!

NTV'ye açıklama yapan Özdemir "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." dedi. Kararın oy birliği ile alındığını dile getiren Özdemir "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG'DE KİMLER GÖREV YAPABİLECEK?

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin