Son dönemde aldığı kararlarla gündeme oturan MHK tarihi bir skandala imza attı! Elit U16 Ligi Gelişim Ligi 13. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa, bugün saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecekti.

Mücadelede hakem atamasının geç yapılmasından dolayı karşılaşma başlayamadı. Hakemlerin gelmesiyle maç 13.23'de başladı.

Karşılaşmada Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi hakem üçlüsü görev aldı.