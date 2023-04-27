MG'nin hatchback modeli MG4, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, otomobilin fiyatı ise resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkan fiyatlara göre, MG4 iki farklı donanım paketi ile Türk tüketicinin karşısına çıkacak.

Modelin giriş versiyonu olan donanım paketi 'Standart' olarak adlandırılırken, üst paket ise 'Luxury' adını taşıyacak.

TSB kasko değer listesine göre, MG4 Standart 979 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. MG4 Luxury ise 1 milyon 269 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alacak.

Elektrikli hatchback model, MG'nin ana şirketi SAIC Motor tarafından geliştirilen yeni Modüler Ölçeklenebilir Platform'u temel alan ilk MG modeli olmasıyla dikkat çekiyor.

Otomobilin ilk etapta 51 kWs ve 64 kWs batarya kapasiteleriyle satışa sunulması bekleniyor. 110 mm yüksekliğe sahip ince batarya paketinin WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunduğu açıklanıyor.

Öte yandan, 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4'ün, sadece tamamen elektrikli olarak dizayn edildiğini de belirtelim.

Verilen bilgiye göre, 64 kWs kapasiteli batarya ile 150 kW, 51 kWs batarya ile de 125 kW gücünde olmak üzere iki farklı elektromotor görev yapıyor. MG4, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MARVEL R'IN FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, MG'nin Türkiye'de henüz satışa sunulmayan Marvel R modelinin fiyatı da yine TSB listesinde yer alıyor.

Markanın elektrikli SUV modelinin kasko değer listesine göre, 2 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak.

TSB'nin açıkladığı kasko değerlerine göre, Marvel R Luxury 2 milyon 219 bin TL, Marvel R Performance ise 2 milyon 989 bin TL'den satışa çıkacak.

Marvel R Electric'in 4.674 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe sahip olduğu, 2.800 mm’lik aks mesafesi ile de içeride geniş bir yaşama alanı sunduğu kaydedildi.

Yüzde yüz elektrikli Marvel R, 3 elektromotorun ürettiği toplam 288 beygir güç ve 665 Nm tork ile 0-100 km/s hıza 4.9 saniyede çıkıyor.

Aracın WLTP normlarında göre menzil değeri ise 402 km olarak açıklanıyor.

FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

Dolayısı ile, TSB'nin yayınladığı listenin MG'nin açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.

İngiliz MG, resmi açıklama öncesinde fiyatı kasko listesinden ortaya çıkan ilk otomobil markası değil.

Hatırlanacak olursa, Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Çinli Chery'nin Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatları da resmi açıklamadan günler öncesinde TSB tarafından yayımlanmıştı.

TSB listesinde yayımlanan fiyat listesi Chery'nin daha sonra açıkladığı liste ile büyük ölçüde benzerlik gösterirken, Chery'nin lansmana özel açıkladığı fiyatların ise kasko listesindeki fiyatların altında kalması dikkat çekmişti.

1924'TEN BU YANA OTOMOBİL ÜRETİYOR

Geçmişi 1924 yılına kadar uzanan MG, tarihi boyunca British Motor Corporation (BMC), British Leyland ve Rover gibi birçok grubun çatısı altında faaliyetlerini sürdürdü. Bir dönem ürettiği üstü açık spor otomobiller ile kendi hayran kitlesini yaratan İngiliz üretici, özellikle 2000'li yıllarda Rover modellerinin sportif versiyonlarını oluşturan bir marka haline geldi.

Milenyumun başında iflas bayrağı çeken marka, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alındı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu.

MG, SAIC çatısı altında farklı gövde seçenekleri ve yeni motor teknolojileri edinirken, daha önce satış yapmadığı Asya pazarlarına da erişim sağladı. SAIC'in global pazarlara giriş anahtarı görevini üstlenen MG, otomobillerini Çin'de SAIC'in tesislerinde üretiyor.

Çin’de Volkswagen ve General Motors ile ortaklıkları bulunan SAIC ise, 2022'de 5.3 milyondan fazla araç satarak üst üste 17'inci kez Çin'in en büyük otomotiv üreticisi konumunda yer aldı.

SAIC'ten yapılan açıklamaya göre, MG4'ün bu yıl 80 ülkede satışa sunularak globalde 150 bin adetlik satış rakamına ulaşması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO