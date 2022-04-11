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Geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapan İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages), yüzde 100 elektrikli ZS modelinin 2 yeni benzinli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1.5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla satışa sunulurken, 1.0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

Verilen bilgiye göre, 1.5 litrelik versiyon, 106 beygir güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip. Otomobil, 1.5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10.9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 6.6 litre olarak açıklanıyor.

1.0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 beygir güç ve 160 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km/s hıza 12.4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri de 7.2 litre şeklinde açıklanıyor.

Öte yandan, ZS’in 1.5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonunun başlangıç fiyatı 449 bin TL, 1.0 litrelik turbo benzinli tam otomatik şanzımanlı versiyonun başlangıç fiyatı ise 579 bin TL olarak açıklandı.

2017 yılından beri dünyada 500 binin üzerinde müşteriyle buluşan ve 4 bin 323 mm uzunluğa sahip ZS'nin, 448 litrelik bagaj kapasitesine sahip olduğu da verilen bilgiler arasında.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE GELDİ

Comfort ve Luxury isimli iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan benzinli ZS'lerde, Apple Carplay ve Android Auto desteğine sahip 10.1 inçlik dokunmatik ekran standart olarak geliyor. Bunun yanında Luxury donanımında dijital gösterge paneli de standart olarak yer alıyor. Dijital klima yine her iki donanımda da standart sunulurken, anahtarsız giriş ve çalıştırma için Luxury donanımı tercih etmek gerekiyor. Hız sabitleyici ise hem Comfort hem de Luxury donanım listesinde mevcut.

Ek olarak Luxury donanımında sunulan deri koltuklar sürücü tarafında elektrikli olarak ayarlanabilirken, hem sürücü hem de yolcu tarafında ısıtma özelliği bulunuyor. Dış donanımda ise elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilen yanı aynalar her iki donanımda da standart olarak yer alıyor.

ZS'nin Luxury isimli donanım paketinde 55 km elektrikli menzili olan elektrikli bir bisiklet sunulması ise dikkat çekiyor. Verilen bilgiye göre, MG bu proje ile şehiriçi trafiğinin rahatlamasına destek olmayı amaçlıyor.

2021'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

1924 yılında İngiltere’de kurulan fakat 2000'li yılların başında girdiği finansal darboğazdan Çinli SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation) sayesinde kurtulan MG, 'Değer Koruma Programı' isimli geri alım garantisi ile otomobillerini 2021 yılında Türkiye'de satmaya başlamıştı.

Marka, Türkiye pazarına yüzde yüz elektrikle çalışan kompakt SUV ZS EV modeli ile giriş yapmış, ardından geçtiğimiz Aralık ayında ilk şarj edilebilir hibrit modeli EHS PHEV'i Türkiye’de satışa sunmuştu.