İngiliz otomobil üreticisi MG, C SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV’i Türkiye’de ön satışa sundu. Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan model, Aralık ayında bayilerde yerini alacak.
Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye'ye giriş yapacağı açıklanana otomobilin başlangıç fiyatı 649 bin TL olarak açıklandı.
Otomobilin ön satış koşullarını açıklayan MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, "Aracımızın ilk teslimatlarını Aralık ayında yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar geçerli olacak ön satış koşullarıyla 60 bin TL kapora ödeyen müşterilerimiz araç fiyatını sabitleyebilecekler. Buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemeyi planlayan müşterilerimize 50 bin TL “Elektrikliye Geçiş Desteği” sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimize ise MG Kiralama’dan aylık 7 bin 990 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla EHS PHEV kiralama teklifi sunabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Elektrikli ve benzinli motoruyla toplam 258 beygir (190 kW) güç ve 480 Nm tork üreten otomobilin, 100 km/sa hıza 6.9 saniyede çıkabildiği belirtildi.
Öte yandan araçta, L2 otonom sürüş özelliğinin bulunduğu açıklanırken, bu teknoloji sayesinde adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi güvenlik donanımlarının sunulduğu belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, MG 2022’de de Marvel R Electric modelini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.
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