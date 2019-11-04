04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lif ve protein oranı yüksek, glisemik indeksi düşük Mardin bulgurunun tescillenmesi için Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasınca 3 yıl önce yapılan başvuru sonuçlandı.
Başvuru sonucu, "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan Mardin bulguru, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.
İlin yöresel lezzetleri badem şekeri, kaburga dolması, içli köfte, sembusek ve kibenin ardından bulgurunun da tescillenmesi, kentte memnuniyetle karşılandı.
"MARDİN BULGURUNUN TADI, AROMASI VE KALİTESİNİ İSPAT ETTİK"
Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede kaliteli bulgurluk buğdayın yetiştiğini söyledi.
Türkiye'de en çok bulgur ihracatı yapan illerin başında Mardin'in geldiğine işaret eden Sun, "Mardin, ülkedeki bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini, ihracatın ise yüzde 35'ini tek başına karşılıyor. Yaklaşık 250 bin ton üretim, 100 bin ton da ihracat yapılıyor." dedi.
Sun, Mardin'in "Mezopotamya Ovası"nda kurulu olduğunu dile getirerek, "Mezopotamya Ovası'nda dünyanın en kaliteli bulgurluk buğdayı yetişiyor. Bu buğdaydan dünyanın en kaliteli bulgurunu yapıyoruz. Mardin bulgurunun tadı, aroması ve kalitesini ispat ettik. Mardin bulguru coğrafi işaret tescilini almış bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Bu tescille Mardin bulgurunun katma değerinin artacağına dikkati çeken Sun, bunun kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Hem ihracatta hem de yurt içi piyasasında Mardin bulgurunun pazar payının artmasını beklediklerini anlatan Sun, şunları kaydetti:
"Daha önce bulgur için 'fakir yiyeceği' algısı vardı. Sağlık açısından faydalarının ortaya çıkmasıyla bu algı değişti. Sağlıklı beslenmek isteyen, vegan beslenme tarzı olanlar bulgur tüketmeye başladı. Mardin bulguru son yıllarda gittikçe yükselen bir trend izliyor. Pirincin tahtına oturmaya başladı. Türkiye halkını, bu değerli ve faydalı ürüne sofralarında yer vermeye davet ediyorum."
"MARDİN BULGURUNUN DEĞERİ DAHA DA ANLAŞILACAK"
Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan da Mezopotamya topraklarında kaliteli buğday yetiştiğini söyledi.
Mardin bulgurunun tescillenmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Duyan, "Mardin bulgurunun değeri daha da anlaşılacak. Sadece bulgurla yetinmeyeceğiz. Bulgur gibi çok kaliteli ürünlerimiz var. Zeytinimiz, kirazımız, mercimeğimiz de çok kaliteli." diye konuştu.
Duyan, Mardin bulgurunu dünyaya tanıtmak için çalışmaların süreceğini belirterek, "Mardin bulguru hak ettiği yeri yavaş yavaş almaya başlıyor. Uluslararası marketlerde de Mardin bulguru raflarda yerini aldı. Mardin bulguruna talep her geçen gün artıyor." dedi.
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