13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gözler mevduat ve kredi faizine çevrilmişti. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faizin tek haneye ineceğini müjdeledi ardından bankalar bugün aldıkları karar ile ticari rotatif kredilerde faizleri 0.50 puan aşağı çekti. Böylece iyi firmaların ticari kredi faizleri yüzde 10-11 aralığına geldi. Kısa süre içinde kamu bankaları kredi faizlerini yüzde 9.5'e çekecek. Diğer bankaların da kamu bankalarını takip etmesi bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasada yansıması yaklaşık 1.5 puan civarında olacak.
VATANDAŞIN ELİNE YÜZDE 7 BİLE GEÇMEYECEK
Mevduat faizi ise Merkez'in faiz indireceği beklentisi ile geçen hafta zaten yüzde 11'nin altına çekilmişti. Bugün ise faizler 10 bin liralık mevduat için yüzde 8'e kadar düşürüldü. 100 bin liralık mevduat içinse faiz ilk kez tek haneye düştü ve yüzde 9.75 oldu. Bu faizi İş Bankası, Garanti ve Akbank veriyor. Diğer orta ölçekli bankalar da bugün mevduat faizlerini yarım puan aşağı çekti. Mevduattan kesilen yüzde 15'lik vergi kesintisinin (stopaj) ardından vatandaşın eline geçen faiz getirisi daha da az olacak. Tabii ki küçük varlık sahipleri çok daha az getiri ile yetinmek zorunda kalacak.
KÜÇÜK PARAYA AZ FAİZ
Örneğin 10 bin liranız varsa bunun için banka size yüzde 8 yıllık faiz uygulamaya başladı. Vergi kesintisi yapıldıktan sona ise elinize net yüzde 6.8 kalacak. 10 bin liranın net faiz getirisi aylık 59,5 lira olacak. 100 bin lirası olanlar ise yüzde 9.75 faizden stopaj düşüldükten sonra net yüzde 8.3'lük kazancı ancak sağlayacak. 100 lirası olan vatandaşın eline ayda 725 lira yılda ise 8 bin 700 lira net olarak geçecek.
10 BİN LİRANIZ VARSA AYDA 59 LİRA FAİZ ALACAKSINIZ
|Vade:
|32 gün
|Faiz Oranı:
|% 8,00
|Brüt Faiz Tutarı:
|70,06 TL
|Stopaj Oranı:
|% 15,00
|Stopaj Tutarı:
|10,51 TL
|Net Faiz Tutarı:
|59,55 TL
|Vade Sonu Tutar:
|10.059,55 TL
100 BİN LİRAYA AYLIK 725 LİRA FAİZ
|Vade:
|32 gün
|Faiz Oranı:
|% 9,75
|Brüt Faiz Tutarı:
|853,85 TL
|Stopaj Oranı:
|% 15,00
|Stopaj Tutarı:
|128,08 TL
|Net Faiz Tutarı:
|725,77 TL
|Vade Sonu Tutar:
|100.725,77 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!