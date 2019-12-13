Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gözler mevduat ve kredi faizine çevrilmişti. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faizin tek haneye ineceğini müjdeledi ardından bankalar bugün aldıkları karar ile ticari rotatif kredilerde faizleri 0.50 puan aşağı çekti. Böylece iyi firmaların ticari kredi faizleri yüzde 10-11 aralığına geldi. Kısa süre içinde kamu bankaları kredi faizlerini yüzde 9.5'e çekecek. Diğer bankaların da kamu bankalarını takip etmesi bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasada yansıması yaklaşık 1.5 puan civarında olacak.

VATANDAŞIN ELİNE YÜZDE 7 BİLE GEÇMEYECEK

Mevduat faizi ise Merkez'in faiz indireceği beklentisi ile geçen hafta zaten yüzde 11'nin altına çekilmişti. Bugün ise faizler 10 bin liralık mevduat için yüzde 8'e kadar düşürüldü. 100 bin liralık mevduat içinse faiz ilk kez tek haneye düştü ve yüzde 9.75 oldu. Bu faizi İş Bankası, Garanti ve Akbank veriyor. Diğer orta ölçekli bankalar da bugün mevduat faizlerini yarım puan aşağı çekti. Mevduattan kesilen yüzde 15'lik vergi kesintisinin (stopaj) ardından vatandaşın eline geçen faiz getirisi daha da az olacak. Tabii ki küçük varlık sahipleri çok daha az getiri ile yetinmek zorunda kalacak.

KÜÇÜK PARAYA AZ FAİZ

Örneğin 10 bin liranız varsa bunun için banka size yüzde 8 yıllık faiz uygulamaya başladı. Vergi kesintisi yapıldıktan sona ise elinize net yüzde 6.8 kalacak. 10 bin liranın net faiz getirisi aylık 59,5 lira olacak. 100 bin lirası olanlar ise yüzde 9.75 faizden stopaj düşüldükten sonra net yüzde 8.3'lük kazancı ancak sağlayacak. 100 lirası olan vatandaşın eline ayda 725 lira yılda ise 8 bin 700 lira net olarak geçecek.

10 BİN LİRANIZ VARSA AYDA 59 LİRA FAİZ ALACAKSINIZ

Vade: 32 gün Faiz Oranı: % 8,00 Brüt Faiz Tutarı: 70,06 TL Stopaj Oranı: % 15,00 Stopaj Tutarı: 10,51 TL Net Faiz Tutarı: 59,55 TL Vade Sonu Tutar: 10.059,55 TL

100 BİN LİRAYA AYLIK 725 LİRA FAİZ