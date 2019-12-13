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Türkiye 2019'da faiz liginde 19 sıra geriledi

Merkez Bankası'nın dün yaptığı 200 baz puanlık indirimle Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 25. ülke konumuna düştü. Merkez Bankası yeni başkan Murat Uysal göreve geldikten sonra temmuzdan bu yana 1200 baz puanlık indirim yaparken, bu sayede Türkiye 'faiz liginde' 2019'da 19 sıra geriledi. Sadece dünkü indirimle 11 sıra düştü

13.12.2019 - 11:35 | Güncelleme:
merkez bankası politika faizi

Merkez Bankası (TCMB) dün senenin son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Böylece Merkez temmuz ayında başladığı indirim serisiyle 2019 genelinde toplam 1200 baz puanlık indirim yapmış oldu. Böylece politika faizi de yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi. 

YENİ BAŞKANLA İNDİRİM SERİSİ BAŞLADI

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonraki ilk Para Politikası Kurulu'nda politika faizi sert bir şekilde yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildi. Eylül ayında ise 325 baz puanlık bir indirim daha yapıldı ve faiz yüzde 16.50'ye geriledi. Ekim ayındaki t6oplantıda ise Merkez faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmişti. 

TEK İNDİRİMLE 11 SIRA DÜŞTÜK

Tüm bu indirimler Türkiye'nin 'faiz liginde' (olumlu bir biçimde) gerilemesine yol açtı. Dünkü indirimle Türkiye faiz liginde Malavi, Nijerya, Ukrayna, Pakistan, Tacikistan, Nikaragua, Mozambik, Gambiya, Gine, Seyşeller ve Mısır'ın altına düştü. Yani tek indirimle 11 sıra düşerek 25. sıraya geriledi. 

KÜRESEL FAİZ LİGİ:

 ÜlkePolitika faizi (%)
1Arjantin63
2Zimbabve35
3Liberya30
4Venezuela27.95
5Haiti27
6Yemen27
7Surinam25
8Iran18
9Sierra Leone16.5
10Gana16
11Özbekistan16
12Angola15.5
13Sudan15.4
14Malavi13.5
15Nijerya13.5
16Ukrayna13.5
17Pakistan13.25
18Tacikistan13.25
19Nikaragua12.9
20Mozambik12.75
21Gambiya12.5
22Gine12.5
23Seyşeller12.41
24Mısır12.25
25Türkiye12
26Zambiya11.5
27Moğolistan11
28Lübnan10
29Myanmar10
30Madagaskar9.5
31Kazakistan9.25
32Beyaz Rusya9
33Kongo9
34Georgia9
35Sao Tome Ve Principe9
36Uganda9
37Ekvador8.79
38Kenya8.5
39Azerbaycan7.75
40Tunus7.75
41Meksika7.5
42Bhutan7.04
43Barbados7
44Etiyopya7
45Maldivler7
46Sri Lanka7
47Tanzanya7
48Lesotho6.5
49Moritanya6.5
50Namibya6.5
51Rusya6.5
52Güney Afrika6.5
53Svaziland6.5
54Bangladeş6
55Nepal6
56Vietnam6
57Honduras5.75
58Ermenistan5.5
59Brunei5.5
60Burundi5.5
61Yeşil Burun5.5
62Moldova5.5
63Papua Yeni Gine5.5
64Hindistan5.15
65Guyana5
66Endonezya5
67Ruanda5
68Trinidad Ve Tobago5
69Botswana4.75
70Benin4.5
71Brezilya4.5
72Burkina Faso4.5
73Dominik Cumhuriyeti4.5
74Gine Bissau4.5
75Fildişi Sahili4.5
76Mali4.5
77Nijer4.5
78Senegal4.5
79Togo4.5
80El Salvador4.36
81Kolombiya4.25
82Kırgızistan4.25
83Katar4.25
84Çin4.15
85Bahama4
86Irak4
87Ürdün4
88Laos4
89Paraguay4
90Filipinler4
91Cezayir3.75
92Kamerun3.5
93Orta Afrika Cumhuriyeti3.5
94Çad3.5
95Ekvator Ginesi3.5
96Gabon3.5
97Kongo Cumhuriyeti3.5
98Bolivya3.49
99Moritus3.35
100Kosta Rika3.25
101Bosna-Hersek3.21
102İzlanda3
103Libya3
104Malezya3
105Guatemala2.75
106Kuveyt2.75
107Hırvatistan2.5
108Romanya2.5
109Belize2.3
110Umman2.3
111Bahreyn2.25
112Küba2.25
113Makedonya2.25
114Fas2.25
115Peru2.25
116Suudi Arabistan2.25
117Sırbistan2.25
118Çek Cumhuriyeti2
119Hong-Kong2
120Makao2
121Birleşik Arap Emirlikleri2
122Kanada1.75
123Sili1.75
124Amerika Birleşik Devletleri1.75
125Singapur1.63
126Norveç1.5
127Polonya1.5
128Kamboçya1.46
129Tayvan1.38
130Güney Kore1.25
131Tayland1.25
132Komorlar1.14
133Arnavutluk1
134Yeni Zelanda1
135Macaristan0.9
136Avustralya0.75
137İngiltere0.75
138Fiji0.5
139Jamaika0.5
140Israil0.25
141Yeni Kaledonya0.25
142Avusturya0
143Belçika0
144Bulgaristan0
145Kıbrıs0
146Estonya0
147Euro Bölgesi0
148Finlandiya0
149Fransa0
150Almanya0
151Yunanistan0
152İrlanda0
153İtalya0
154Letonya0
155Litvanya0
156Lüksemburg0
157Malta0
158Hollanda0
159Portekiz0
160Slovakya0
161Slovenya0
162İspanya0
163Japonya-0.1
164İsveç-0.25
165Danimarka-0.75
166İsviçre-0.75

ARJANTİN SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEDE

Bu yıl Merkez Bankası'nın yaptığı indirimler öncesi Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 6 ülke arasındaydı. Yani 1200 baz puanlık indirimle 2019 genelinde faiz liginde 19 sıra düştü. Bugün itibarıyla ise politika faizi dünyada en yüksek olan ülke yüzde 63 ile Arjantin. Ekonomik krizin pençesinden kurtulamayan Arjantin ligin zirvesinde yer alsa da ülkenin politika faizinde son 3 ayda sert bir gerileme yaşandı. Eylül ayında Arjantin'in politika faizi yüzde 85.99 seviyesindeydi. Şu anda ise yüzde 63'e gerilemiş durumda. Faiz liginde Arjantin'i bugün itibarıyla yüzde 35 ile Zimbabve, yüzde 30 ile Liberya ve yüzde 27.95 ile Venezuela takip ediyor. 

DANİMARKA VE İSVİÇRE DİBİN DİBİNDE

Ligin son sıralarına baktığımızda ise çokça tartışılan bir trendin devam ettiği görülüyor: negatif faiz. 13 Aralık itibarıyla dünyada 4 ülke negatif politika faizi uyguluyor. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1 seviyesinde bulunurken, bu oran İsveç'te yüzde -0.25, Danimarka ve İsviçre'de ise yüzde -0.75. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası da yüzde 0 faiz uyguluyor. 

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