SON DAKİKA!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Beklenti bankanın politika faizini 150 baz puan indirmesi yönündeydi.

2019 BOYUNCA FAİZİ TOPLAM 1200 PUAN İNDİRDİ

Bu son faiz indirimiyle TCMB 2019 yılı boyunca faizlerde toplam 1.200 baz puan indirime gitmiş oldu.

TCMB 4.5 yıl aradan sonra politikası faizini temmuz ayında indirmişti. Banka politika faizini Temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye, ekim toplantısında 250 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmişti.

'HAREKET ALANIMIZI ÖNDEN YÜKLEMELİ OLARAK KULLANMAYI TERCİH ETTİK'

TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli kısmını "önden yüklemeli" şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söylemişti.

PPK SAYISI 12'YE ÇIKARILDI

2020'de daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) sayısı 12'ye çıkarıldı.

Bankadan yapılan duyuru şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir.

2020 DEZENFLASYON PATİKASINA DAİR RİSKLER DENGELİ

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GENELE YAYILAN BİR DÜZELME GÖZLENİYOR

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlenmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.